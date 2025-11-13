HURİYE HELVACI'NIN TELEFONUNDA SIR 30 SANİYE...

Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda bazı detaylar kafaları karıştırdı. Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda, 2-4 Kasım'da telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı anlaşıldı.

ESKİ ENİŞTE KAFA KARIŞTIRDI

Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, canlı yayında gündeme taşındı. Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri kafaları karıştırdı.

Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden Mustafa Uzun "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı. Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk. Benimle dertleşiyordu, ailesiyle ilgili durumları anlatıyordu" ifadelerini kullandı. Uzun, Helvacı'nın kaybolduğu gün de telefonda görüştüklerini anlattı.

KAYITLARI SİLİP NUMARASINI DEĞİŞTİRMİŞ

Mustafa Uzun savcılıktaki ifadesinde 12 gün boyunca görüştüğü Huriye Helvacı'nın numarasını cep telefonuna kaydetmediğini söyledi. Öte yandan anne ile oğlu kaybolduktan sonra Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edildi. Huriye Helvacı'nın çantasının bulunduğu ancak cep telefonun hala kayıp olduğu öğrenildi.

AİLEDEN 'CİNAYET' AÇIKLAMASI: BÜTÜN OKLAR...

Huriye Helvacı'nın kayınbiraderi Ramazan Kalafat, "Başımızı böyle bir olay geldi. Bütün oklar Mustafa U.'nun dayısı olan Mehmet B.'yi gösteriyor. Çünkü yönlendirme büyük ihtimalle ona yapılmış vaziyette. Çünkü oradan Mustafa'nın dayısının köyüne geçiş var. Şu anda cenazelerle ilgili bir bilgi almadık, bize de bir bilgilendirme yapılmadı. Şu anda herhangi bir şekilde gözaltına kararı da bulunmuyor duyduğumuza göre. İnşallah devletimiz bunu çıkaracak, ne olduğunu bulacak. Ortaya çıkacak netice itibariyle, 10 gündür dağlardayız. Elimizden gelen bir şey yok" dedi.

NEDEN ÇIPLAKTI?

Dün gerçekleşen canlı yayında ise Müge Anlı anne ile oğlunun ölümüyle ilgili kan donduran ayrıntıları açıkladı. Anlı, "Önce Osman Helvacı 50 metre uzağında anne Huriye Helvacı 25 metre uzağında da kadının kıyafetleri bulundu. Annenin üzerinde kıyafetlerinin olmaması şüpheli. Üzerlerinde herhangi bir darp izi yok. Herhangi bir hayvan saldırısı da olmamış. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Annenin durumu olayın şüpheli olduğunu gösteriyor. Oraya neden gitti? Orası orman kesim alanı. Anne oğulun orada ne işi vardı? Kadın neden çırılçıplak soyulmuştu? Kıyafetler uzağında bulundu. Bu kadınla çocuğun başına biri bir iş getirmiş" bilgilerini paylaştı.

ANNE İLE OĞLU NASIL ÖLDÜ? ÖN RAPOR AÇIKLANDI!

Anne ile oğlunun sır kaybı ve sır ölümüyle ilgili gözler adli tıptan çıkacak ön rapordaydı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, kan donduran olayla ilgili son detayları açıkladı.

BELİNDE KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Öyle ki Adli Tıp'tan açıklanan ön rapora göre Osman Helvacı'nın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği vurgulandı. 5 yaşındaki Osman'ın belinde kırıklara rastlandı. Tamamen çıplak halde bulunan anne Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Annenin hipotermi geçirdiği açıklandı.

Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, olaya ilişkin herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığı öğrenildi.