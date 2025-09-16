Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme ilanında, alacaklıların 7 gün içinde itiraz haklarını kullanabilecekleri ve konkordato talebinin reddini delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri belirtildi. Duruşmanın 9 Aralık 2025’te yapılacağı duyuruldu.

BİRÇOK ALANDA FAALİYET GÖSTERİYORDU

Yurdumler Petrol, yıllar içinde yalnızca tehlikeli madde taşımacılığıyla sınırlı kalmayarak farklı sektörlerde de faaliyet göstermeye başladı. İnşaat projeleri, yol ve otoban yapımı, lojistik ve nakliye hizmetleri, akaryakıt istasyonları, yapı kimyasalları üretimi ve araç muayene-belgelendirme hizmetleri şirketin faaliyet alanları arasında yer aldı.

600 ÇALIŞANIYLA YILLIK ÜRETİMLE REKOR KIRIYORDU

Şirket, sanayi alanında 140 kişilik doğrudan istihdam kapasitesine sahip olurken, toplamda 600 çalışanla faaliyet gösteriyordu. Yapı kimyasalları alanındaki yatırımıyla yıllık 146 bin ton toz grubu ve 36 bin 500 ton sıvı grubu üretim kapasitesine ulaşıyordu.