ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üyelerinden gelen güvercin tonlu açıklamalar değerli metaller tarafını güçlendirdi. ABD verileri ve artan faiz indirimi beklentileri gümüş fiyatlarına destekledi. Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 90'dan fazla kazandırdı.
Fed üyelerini faiz indirim sürecine destek verebileceği açıklamaları dolar endeksi tarafını zayıflatırken, değerli metalleri güçlendirdi.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle gümüş fiyatları yeni günde sabah seansında 09.11'de 56,39 dolar seviyesinde bulunuyor.
GRAM GÜMÜŞTE DE YÖN YUKARI
Dolar/TL kurudaki yukarı yönlü seyir ve ons gümüşteki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, gram gümüş fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Gram gümüş, sabah 09.24'te 76,92 lira seviyesine yükseldi. Gram gümüş ise sene başından bu yana yüzde 137 kazandırdı.
