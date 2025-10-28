Yetkililer, köpeklerin kısa süre önce bu renge sahip olmadığını belirterek olayın nedenini araştırmaya başladı.

Uzmanlar, ilk bulgulara göre köpeklerin muhtemelen kimyasal bir maddeyle temas etmiş olabileceğini değerlendiriyor. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “Geçen hafta bu köpekler mavi değildi. Şu anda nedenini anlamak için onları yakalayıp incelemeye çalışıyoruz,” ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, radyasyon endişelerini de beraberinde getirdi. Ancak Dogs of Chernobyl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hayır, bu durum radyasyon kaynaklı değil. Sadece bazı köpekler mavi bir maddeye temas etmiş gibi görünüyor. Onları tedavi ve kısırlaştırma programımıza dahil etmek için toplamaya çalışıyoruz,” açıklamasında bulundu.

Bazı kullanıcılar ise köpeklerin durumunun büyü ve metafizik bir durum olduğunu ifade etti.

BİLİM İNSANLARI ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Çernobil felaketinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen bölgedeki yaşam hâlâ bilim insanlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. 2024 yılında Columbia Üniversitesi’nden çevre sağlığı uzmanı Prof. Norman J. Kleiman liderliğinde yürütülen araştırmada, bölgede yaşayan 116 köpekten alınan kan örnekleri incelenmişti. Çalışma, hayvanların radyasyon ve ağır metallere karşı genetik dayanıklılık geliştirdiğini ortaya koymuştu.

Şimdi ise bilim insanları, köpeklerin neden maviye döndüğünü anlamak için yeni örnekler toplamaya başladı. Sonuçların, hem Çernobil’in çevresel etkileri hem de hayvanların adaptasyon süreçleri hakkında önemli veriler sunması bekleniyor.