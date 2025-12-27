Türkiye’de milyonları ilgilendiren asgari ücret bile açlık sınırının altında kalırken, iktidar uzak ya da yakın komşuları için de ‘’İtibardan tasarruf’’ etmedi. Cumhurbaşkanlığı filosundaki 13 uçaktan biri olan 11 milyon 900 bin dolar değerindeki TC-GVC kuyruk tescilli Airbus 319 tipi uçak Arnavutluk’a hibe edildi.

BU İKİNCİ UÇAK

Uçağın teslim protokolü Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vedgel arasında imzalandı. Arnavutluk’a daha önce de Turgut Özal döneminde kullanılan Başbakanlığa ait TC ANA uçağı hibe edilmişti.

SOMALİ’YE ANKARA’DA ARSA

Türkiye bir süre önce de Somali’ye 30 milyon dolar yardım yaptı, daha sonra Ankara’nın lüks semti İncek’te 900 milyon lira değerinde 5 bin metrekare arsa bağışladı. Bu arsa üzerinde Büyükelçilik binasını Türkiye yapıyor. Dilediği takdirde Büyükelçilik binası ile arsayı satma izni de verilen Somali’ye son 10 yılda toplam 1 milyar dolarlık kalkınma yardımı yapıldı, 3 milyon 487 bin dolarlık borcu da silindi.

BORÇ KIYAĞI

Moğolistan’a da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde 50 milyon dolar hibe edidi. Kırgızistan’ın Türkiye’ye olan 62 milyon 300 bin dolar borcu da silindi. 2011’de de Kırgızistan’ın 51 milyon dolarlık borcunu silinmişti. Böylelikle son 14 yılda 113 milyon dolarlık borcu kapatıldı.

Uçak olayları gündemden düşmüyor. Daha önce de TC-ATA uçağı bir iş insanına satılmış, bu uçağı kiralayan İspanyol müşteri ise Brezilya’da bir ton kokain ile yakalanmıştı.

Ormanlarımız yangın söndürme uçağı olmadığı için yanıyor

Türkiye bir yandan elindeki uçakları başka ülkelere hibe ederken, diğer yandan yangın söndürme uçağı almıyor ve kiralık uçaklara milyarlar ödüyor. Türk Hava Kurumunun elindeki 3’ü faal 8 adet yangın söndürme uçağı, 4 milyon dolar harcanıp bakımı yapılmadığı için devre dışı kaldı. Orman Genel Müdürlüğü ise her yıl orman yangınları için Rusya ve İspanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yangın söndürme uçağı kiralıyor. Geçen yıl bu uçaklara 3.7 milyar TL kira ödendi. Bu yıl için ormanlar için uçak alınıp alınmayacağı bilinmiyor.