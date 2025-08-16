Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle art arda meydana gelen sarsıntılar endişeleri artırıyor. Silivri’de, Muğla’da ve Balıkesir’de yaşanan depremlerin ardından uzman isim, yeni uyarılarda bulundu.
ÜÇ FAY HATTININ KESİŞİMİ
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Manisa’nın Türkiye’nin en kritik deprem bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Bektaş, kentin üç ayrı fay hattının kesişiminde yer alması nedeniyle riskin yüksek olduğunu vurguladı.
Üç kritik fay hattı Manisa’yı tehdit ediyor:
Simav Fayı: 1969’da 6,7 büyüklüğündeki Alaşehir depremine yol açtı.
Gelenbe Fayı: Bölgede 6,1 büyüklüğünde deprem üretti.
İzmir Fayı: Manisa’yı etkileyen diğer önemli fay hattı.
MANİSA İÇİN BÜYÜK DEPREM RİSKİ VAR
Bektaş, Uşak Fay Bloğu’nda 1969’dan günümüze kadar meydana gelen depremler nedeniyle bölgede ciddi deformasyon oluştuğunu belirterek, “Bu deformasyonlar üç fay hattını da harekete geçirebilir. Manisa için büyük deprem riski göz ardı edilmemelidir” dedi.
Manisa üzerinde sallanıyor.
Nasıl ?
1969-2025 yılları arasında