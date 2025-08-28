İtalya’nın Katanya kentinde bulunan Etna Yanardağı, 10 Ağustos’ta başlayan volkanik hareketliliğini sürdürüyor. Üç bacadan çıkan yoğun lav akışıyla birlikte en uzun lav akıntısının 2 kilometreye ulaştığı bildirildi. Uzmanlar, daha güçlü patlama ihtimaline karşı uyarılarda bulunuyor.

3 BACADAN LAVLAR FIŞKIRIYOR

2 bin 980 ile 3 bin 200 metre rakım arasındaki üç ayrı bacadan lav püskürmeye devam ediyor. Bocca Nuova ile Güneydoğu krateri arasındaki yamaçlarda birden fazla lav akıntısı gözlenirken, bunlardan en uzunu 2 kilometreyi buldu.

PATLAMALAR ŞİDDETLENEBİLİR

Güneydoğu kraterinden zaman zaman Stromboli tipi patlamalar ve kül çıkışları da kaydedildi. Bu durum, bölgedeki volkanik faaliyetin aniden şiddetlenebileceğine işaret ediyor.

ASIL FELAKET YOLDA MI?

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna’daki faaliyetlerin daha güçlü patlama senaryolarına dönüşme ihtimaline dikkat çekti. Yetkililer, bölge halkını ve ziyaretçileri olası risklere karşı tedbirli olmaya çağırdı.