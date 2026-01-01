2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 3031385 numaralı bilete çıktı. bilete isabet ettiği birazdan belli olacak. Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam listede yer alan kazanan numaralar da resmi kaynaklardan ilan edildi. Amorti ikramiyesi ise biletinin son rakamı 2 ve 8 olan biletlere isabet etti.

KAZANAN İLLER BELLİ OLDU

800 milyon TL de sahiplerini buldu. İlk çekilişte isabet etmeyen ikramiye ikinci çekilişte 3 çeyrek bilete isabet etti. 800 milyon TL 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5, rakamlı biletlerin sahiplerinin oldu. Biletler, İstanbul Esenyurt, Ümraniye ve Konya Akşehir'den alınan bir çeyrek bilete isabet etti.

800 milyonluk ikramiye üçe bölünecek. İlk olarak çekilen 2930536 numaralar bir bilete isabet etmediği için yeniden çekiliş yapıldı.

AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango çekilişlerinde biletin son rakamına göre verilen özel bir ikramiyedir. Her yılbaşında iki adet amorti rakamı belirlenir. Bileti bu iki rakamdan biriyle bitenler, ikramiye kazanmış sayılır. Bu ödül, biletin satın alındığı nominal değer kadar olur. Amorti çekilişi, büyük ikramiye çekilişiyle birlikte gerçekleştirilir.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Amortinin bir adım ötesinde ise teselli ikramiyesi yer alır. Bu ikramiye, büyük ikramiye numarasına bir veya birkaç hanesi benzeyen bilet numaralarına verilir. Ödül miktarı, amortiden daha yüksektir ancak büyük ikramiyeden düşüktür. Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıranlar için önemli bir fırsattır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

800 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE SONUCU

3031385

AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU

2 VE 8

80 MİLYON LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0609978 6531722



8 MİLYON LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0897182 2565697 2713903 3175934 3917333 4030610 4553504 5101579 5529466 7986128

2 MİLYON LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0011091 0021412 0962825 0970717 1625835 1692382 2852997 3099447 3125504 3202344

3391903 3489433 4587966 6343371 7173947 7679013 7925052 8123005 8191378 9302150

1 MİLYON 200 BİN LİRA KAZANDIRAN NUMARALR

0039163 0784517 0991786 1523952 2047090 2144414 2196618 2219938 2582860 2725535

3175322 3992619 4001198 4079278 4335796 4457922 5212440 5445312 5586830 5604841

7718960 8097447 8511041 8718424 8861321 9043433 9306404 9507558 9794617 9976086

120 BİN LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0162847 0205778 0266630 0412867 0744181 0804139 0962914 1011558 1028983 1071735

1141898 1280091 1480170 1486822 1605255 1692581 1708765 1713466 1866108 2065679

2083571 2191894 2205977 2252236 2367072 2496774 2630145 2646298 2719672 2977878

3101398 3255784 3432280 3589695 3628898 3684035 3703982 3741335 3779310 3804603

3848358 3879977 3982667 4119228 4153879 4234236 4342321 4485453 4935347 4941872

5400714 5480232 5711216 6206456 6466972 6630953 6865268 7096210 7281748 7301246

7373769 7607119 7781573 7788252 7879903 8071972 8494816 8553211 8614549 8966511

9231865 9268199 9278752 9449083 9600715 9724640 9734512 9740637 9879929 9986665

60 BİN LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0376326 0416447 0551679 0637285 0661640 0781786 0794742 0905108 0917649 1140508

1176538 1267315 1272929 1289522 1536112 1556087 1596956 1763679 2007251 2026740

2041050 2106083 2171611 2203309 2691815 2738719 3227264 3228544 3232578 3501110

3594869 3610259 3611578 3649857 3682693 3755991 3869940 3934750 3950250 4049252

4212741 4416568 4689328 4907242 4933271 5167797 5219759 5346083 5481115 5518110

5612327 5766626 5833520 5868816 5898175 5978940 5997623 6003640 6018481 6057672

6067636 6224443 6504730 6509161 6557856 6637332 6877766 6962114 7012670 7342906

7404419 7497078 7697322 7727902 7782687 8017797 8087242 8193456 8202185 8248334

8273464 8318757 8405392 8533485 8616011 8759330 8837273 8840928 8908238 8934842

9100935 9345751 9377701 9423567 9467694 9759590 9776235 9802925 9871050 9971604

30 BİN LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

0013525 0065932 0125623 0170946 0241331 0466471 0762354 0812603 0832010 0876967

0886496 0890414 0909840 0913248 0975319 1022395 1074545 1095808 1221000 1417038

1463299 1561801 1593258 1615544 1631171 1672837 1698677 1801780 1978019 2096139

2124092 2207331 2244359 2290659 2310957 2540464 2557351 2565641 2570166 2674808

2706557 2861773 2944834 3059245 3179737 3181807 3288062 3293112 3448901 3724521

3753688 3775744 3827075 3827673 3881161 3907734 3913136 3941947 3999675 4002064

4100352 4227031 4257484 4331758 4343577 4346644 4357602 4512656 4571113 4621902

4683082 4807858 4948184 4975978 4981579 4989206 4999637 5043091 5141512 5185026

5216126 5216859 5269782 5396190 5404383 5409552 5504570 5541660 5623673 5666750

5762603 5781379 5853822 5949345 6068984 6091256 6145147 6352977 6395580 6432918

6468649 6499274 6513361 6554650 6576892 6579914 6653551 6737651 6749006 6769448

6938626 6952176 6968732 7019242 7068470 7197020 7197390 7207651 7233062 7375160

7615761 7620853 7643502 7655076 7691675 7703712 7721223 7727853 7742278 7752062

7775081 7928623 7948413 7969409 8107285 8212301 8282108 8351702 8439256 8490485

8514671 8552581 8663248 8708738 8752552 8758808 8785347 9012975 9014688 9034875

9047658 9064242 9122918 9202727 9240579 9286014 9308048 9320586 9364501 9429728

9437247 9548663 9711584 9757270 9845798 9878151 9886010 9912539 9984400 9990185

SON ALTI RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son beş rakamı bilenler 12000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 6000 TL, çeyrek bilete 3000 TL ikramiye dağıtılıyor.

016319 041341 043938 049294 052138 058901 087342 107048 134396 161402

161439 171434 188464 208966 213433 220697 238771 245091 249001 257503

290977 297502 303314 320444 344243 362468 369389 389152 391596 393768

396058 400180 401284 406063 410437 416006 419187 439379 464205 470169

483105 487964 504171 559330 567416 572636 580386 590881 642870 660931

711632 719778 734600 737153 742005 753256 754576 756245 762996 798783

803308 803583 805458 806993 809887 812629 818688 821549 843269 850589

870655 898914 901170 914685 943874 960784 963437 967761 979076 984180

SON BEŞ RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son beş rakamı bilenler 8000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 4000 TL, çeyrek bilete 2000 TL ikramiye dağıtılıyor.

00623 01104 02313 05348 07528 07830 08485 13480 13661 14884

16307 17339 17520 18465 19981 23114 27549 30564 31326 37905

38527 40006 40925 42155 45600 46534 49789 50431 50486 52869

56207 56792 56976 57189 58474 58950 59296 59696 60967 61691

61963 64039 64858 67011 71341 71631 77467 78616 79715 82222

82776 82884 83528 84020 84888 94455 96786 97164 98301 98768

SON DÖRT RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son dört rakamı bilenler 5000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 2500 TL, çeyrek bilete 1200 TL ikramiye dağıtılıyor.

0395 0953 1007 1054 1216 1438 1601 1845 1881 2296

2547 3011 3035 3199 3286 3300 3369 3396 3404 3774

3949 4085 4593 4618 4848 5066 5338 6477 6751 7219

7420 7424 7819 7834 7960 8653 9037 9241 9553 9753

SON ÜÇ RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son üç rakamı bilenlere 2400 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 1200 TL, çeyrek bilete 600 TL ikramiye dağıtılıyor.

023 102 176 267 359 375 386 395 419 430

501 506 537 580 592 682 703 774 890 913

SON İKİ RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Son iki rakamı bilenler 1600 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 800 TL, çeyrek bilete 400 TL ikramiye dağıtılıyor.

07 11 12 46 48 91

ÇEKİLİŞ SATILAN BİLETE İKRAMİYE ÇIKANA KADAR SÜRECEK

Yılbaşı çekilişine özel kurallara göre, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek. İkramiye, isabet ettiği satılan bilet veya biletler arasında payına bakılmaksızın eşit şekilde dağıtılacak.

Bu yıl toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin yanı sıra 80 milyon TL, 8 milyon TL, 2 milyon TL, 1.2 milyon TL gibi büyük ödüller ile birlikte 800 bin TL’ye kadar teselli ikramiyeleri de dağıtılacak.