Muğla’nın Bodrim ilçesinde şehir merkezindeki Eskiçeşme Mahallesi’nde ki Büyük İskender Caddesi’nde bulunan ve 2008 yılında restore edildikten sonra kaderine terk edilen 2500 yılılk antik Myndos kapısının son durumunu görenlerin yüreği burkuldu.

M.Ö. 4. yüzyılda Halikarnassos Kralı Mausolos tarafından yaptırılan ve Büyük İskender’in kenti işgali sırasında kullandığı ve ölen komutanlarının 17 mezarının bulunduğu (Roma Mezarları) Antik Myndos Kapısı ve Harabeleri bakımsızlıktan çöplük ve tuvalete döndü.

GELEN TURİSTLER PİSLİKTEN ANTİK MEKANI GEZEMİYOR

Gündüzleri gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yaklaşık 2 saatte gezebilecekleri antik mekanda tuvalet olarak kullanılmasından kaynaklanan pis kokulardan 10 dakikada geri döndüğü, tur rehberlerinin ise gezmek isteyen yabancı turistleri hızlı ve kısa bir turdan sonra otele ve gelen turistik gemiye geri götürdüğü görüldü.

"BİNLERCE TURİST AKIN AKIN BURAYA GELİYOR, BU HEPİMİZİN AYIBI"

Antik mekanı aydınlatan lambaların bakımsızlıktan çürüdüğü çöplük olarak kullanıldığı, geceleri alkoliklerin mekanı haline gelen Myndos kapısının sezon başından bu yana halinin aynı olduğunu belirten Profesyonel tur rehberi ve arkeolog Canset Küçükyıldız Bodrum’ a denizden ve karadan gelen binlerce turistin Bodrum Müzesi’nin ardından ikinci olarak en yoğun şekilde ziyaret ettiği 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndaki Antik Myndos Kapısı ve Harabeleri'nin acınacak halde olduğunu belirterek “Burası şehir merkezinde bir yer . Turistler yürüyerek bile rahatlıkla ulaşabiliyor. Bodrum kalesi, Antik Tiyatro ve Myndos kapısı rehberlerin ve acentelerin tur güzergahında bulunuyor, Kral Mousolos’tan kalan ve dünyanın en güzel eserleri arasındaki bu mekanın içler acısını halini bilmiyor olamazlar. Bu ayıp hepimizin, getirdiğimiz turistlere burayı uzatmaktan anlatmakla yetiniyoruz. Israr ederlerse kısa bir tur atıp hemen dışarı çıkıyoruz. Bu ayıp acilen temizlenmeli” diye konuştu.