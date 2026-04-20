Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı. Şüpheli ölümün soruşturması sürerken; Gülistan'ın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın ölümü de gündem oldu. Acılı aile 'Rojvelat'ın ölümü de aydınlatılsın' diyerek yetkililere seslendi.

'CUMA EVDEN ÇIKTI, PAZAR SUYA DÜŞTÜ DEDİLER'

Acılı aile Batman Olay Gazetesi’nden Kıvanç Apaydın’a konuşarak olayın aydınlatılmasını istedi. Rojvelat'ın annesi 3 gün detayına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Doktor, pazar günü suya düştüğünü söyledi. Benim aklıma o takıldı. Çünkü cuma günü evden çıktı. Cuma, cumartesi, pazar neredeydi? Nerede uyudu, nerede kaldı? En çok onu merak ediyorum. Kendini suya atacak bir insan değil. Hayat dolu biriydi. Hasankeyfe gitti dediklerinde şaşırdım. Bu kadar kamera, polis vardı sorgulayan kimse çıkmadı mı? Başka hiçbir genç bu durumu yaşamasın. Onların da hakkı aransın. Bunları hak etmedi. Kimsenin ciğeri yanmasın artık."

'O 3 GÜNDE NEDEN ARANMADI?'

Abla Kızmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Yetkililerimizden aile olarak, Gülistan'ın arkadaşı olan Rojvalat'ın ölümünün de incelenmesini istiyoruz. O 3 günde Rojvalata neden aranmadı? Neden kamera kayıtlarına bakılmadı? Rojun yaşamına mal olan bu olay detaylı incelenmeli."

Rojvelat Kızmaz’ın ağabeyi gazeteci Mehmet Kızmaz, Birgün'den Meral Danyıldız'a konuştu. Kızmaz, kardeşinin ve Gülistan’ın hikâyesini anlatırken, kayıp vakalarındaki kayıtsızlığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'GÜLİSTAN İLE ROJ AYNI SOBADA ISINIRDI'

"Gülistan ile arkadaşlıkları üniversitede başladı. Aynı bölümdelerdi, Dersim'de çocuk gelişimi okuyorlardı. Arkadaşlıkları o kadar derindi ki, memlekette ailecek zaman geçirirlerdi; aynı sobanın önünde ısınacak kadar yakınlardı. Gülistan kaybolduktan sonra Rojvelat mezun olmasına rağmen Mayıs 2023'e kadar Dersim'den ayrılmadı, onu aramaya devam etti. En son biz ikna ettik de yanımıza geldi.”

'ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENDİ, BULAŞIKÇILIK YAPIYORDU'

Kızmaz, kardeşi Rojvelat’ın çocuk gelişimi mezunu bir öğretmen olmasına rağmen otelde bulaşıkçılık yapmaya başladığını aktardı. "Rojvelat aslında hayat dolu bir kadındı ama atamasının yapılmaması, yakın arkadaşının kaybedilmesi ve geleceksizlik kıskacı onu çok etkiledi” diyen Kızmaz, “9 Şubat’ta evden çıktı ve üç gün boyunca tek bir arama dahi yapılmadı. Aileye bir iletişim telefonu bile verilmedi. Otopsiye giren doktorla görüştüğümüzde, ölümün son gün gerçekleştiğini öğrendik. Yani Rojvelat Cuma günü evden çıktı, Pazar günü vefat etti. Eğer o üç gün içinde etkin bir arama yapılsaydı, kardeşim belki de bugün yaşıyor olacaktı. İhmali olan kurumlar hakkında yaptığımız suç duyurusuna ise jet hızıyla 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi” şeklinde konuştu.

Genç yaşta hayatını kaybeden Rojvelat Kızmaz’ın, uzun süredir kayıp olan Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı olduğu biliniyor. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran olayda, birçok kullanıcı iki dosya arasındaki bağlantıya dikkat çekerek soruşturmanın derinleştirilmesi çağrısında bulundu.