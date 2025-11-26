AFAD, sosyal medyada yer alan “Büyük Marmara Depremi Tatbikatı’nın iptal edildiği ve hazırlık hazırlıkları için milyonlarca liranın boşa harcandığı” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kuruma göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bu yıl 12 bölge ve 28 yerel olmak üzere toplam 40 tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Marmara Bölgesi’nde 26 Kasım 2025’te yapılması planlanan “Ulusal Afet Tatbikatı”nın ise paydaş kurumlarla yapılan değerlendirmeler sonucu ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

AFAD, planlama sürecinde herhangi bir harcama ya da satın alma yapılmadığını vurguladı.