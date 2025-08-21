Hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle evliliğin iptal edilmesinin ardından İnan Kıraç’ın eski eşi Emine Alangoya ve çalışanlarına dava açıldı.

‘EZ İ YET’ SU ÇLAMASI

Emine Alangoya hakkında demans hastalığı nedeniyle ayırt etme gücüne sahip olmayan İnan Kıraç’ı vesayet makamı ve vasilerin izin ve bilgisi dışında farklı zamanlarda karayoluyla şehir dışına çıkarmak, Kıraç’ın tedavisinde gerekli özeni göstermemek iddialarıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Alangoya ve diğer şüphelilere “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” ve “eziyet” suçlamaları yöneltildi.

İnan Kıraç’ın 23 Mayıs 2025’te tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nden şüpheli Emine Alangoya’nın tali matıyla şüpheliler Barış Coşkun, Ali Şenol ve Kamil İpek tarafından kaçırılması iddiasına dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması da bu dosya ile birleştirildi.