GİZLİ DEFİN KARIŞTIRDI

Sosyetenin ünlü ailelerinden Koçak’larda mal varlığı çekişmesi, Servet Koçak’ın (89) 10 Mayıs’taki vefatıyla skandala dönüştü. Kızı Naciye Koçak’ın, annesinin ölümünün ardından defin işlemlerini gizlice tamamladığı, iddia edildi. Ailede miras paylaşım kavgası çıktı.

Servet Koçak

YARGIYA TAŞIDILAR

Koçak ailesinin diğer bireyleri, Türkiye’nin en zengin kadınlarından olan annelerinin vefatını tesadüfen öğrendiklerini söylediler. Büyük şok yaşayan aile, gizli defin nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Naciye Koçak’ın ise, “Vasiyet böyleydi” diye kendini savunduğu öğrenildi.

MEVLİT REKABETİ

Olay sonrası aile içi çekişme mevlit rekabetine dönüştü. Yakınlar, Naciye Koçak’ın merasimi yerine, ölümün saklanmasına tepki olarak davalık ağabey Recai Koçak’ın mevlidine katıldı. Miras krizi Boğaz’ın en pahalı yalısı Kara Todori yalısı ve hesap edilemez mal varlığı için sürüyor.

Naciye Koçak

İSTENMEYEN EVLİLİK

Naciye Koçak, 2010 yılında Yunan bankacı Costa Iozias ile evlenerek yurt dışına gitmişti. Bu evliliğin de aileyi böldüğü söyleniyor. Yaklaşık 1.5 yıl sonra boşanıp İstanbul’a dönen Koçak, o tarihten bu yana annesi Servet Koçak’n yanında yaşıyordu ve vefat edene kadar da sürdü.