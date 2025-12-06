Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Diyanet’e kadar birçok kamu kurumundaki üst düzey bürokratlara yapılacak ‘ballı zam’ düzenlemesi iptal edilebilir. ‘Kamuda çalışan uzman teknik personel özel sektöre geçiyor, üst kurullarda çalıştırılacak uzman bulamıyoruz’ denilerek kamuda ne kadar makamı, koltuğu olan üst yönetici varsa hepsine zam yağdıran ek zam düzenlemesinde geri adım ihtimali doğdu.

ANAYASA’YA AYKIRI

Başta memur, işçi ve emekliler olmak üzere toplumda büyük tepki çeken ek zammın TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında tekliften çıkarılabileceği ifade edildi.

"ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR"

Özel Gürses'in sunduğu Hafta Sonu Ana Haber bültenine katılan SÖZCÜ ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer, son gelişmeleri aktardı. Süzer, tartışmalı zamla ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Bütçe genel kurula gelecek, genel kurul da o madde oradan çıkarsa o zaman çekilmiş olacak. Ama şu anda yapılan açıklamaların hiçbir anlamı yok. Resmi bir açıklama olursa biz bunu tamamen çekeceğiz denirse onun anlamı var tabi ama hiç kimse ortaya çıkıp da biz bunu tamamen çekeceğiz demiyor. Ama öyle bir irade, öyle bir iklim oluşmuş gibi görüyorum ben siyasi erkin içerisinde. Öyle bir iklim oluştu aslına bakarsanız çünkü çok ciddi bir tepki var, çok büyük bir tepki var ve herkes şunu bekliyordu. Zaten açlıkla boğuşan geniş bir kesimimiz var, bu kesime zam gelecek diye bekleniyordu. Tam aksine bakın makamı olan, makam arabası olan, harcamalarının büyük bir bölümünü zaten devletin kesesinden yapan yönetici kesime bu zamların verilmiş olması çok inanılmaz bir şekilde yaraladı insanları. Bir de bunun çıkış noktası sanki kamuda bazı teknik personel var biliyorsunuz işte üst kurullarda mesela, SPK'da var, BDDK'da var, rekabet kurulunda var. Bunlara o maaşlar yetmiyor olabilir, dışarıya gidecekler ama bu büyük ihtimalle bu yönüyle iptal olacak. Artık başka bir şey gelir mi, herkesi kapsayan bir şey gelir mi, o da çok zor görünüyor bana göre.”

EMLAK BEYANNAME DÜZENLEMESİ

Emlak beyannamesinde vergisi düzenlemesiyle ilgili de Süzer şu ifadeleri kullandı;

"Özellikle ilçe belediyeleri, hatta büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere çok tartışıldı. Çünkü ciddi anlamda vergi kayıpları yaşayacaklar. Onlar zaten çok büyük, iktidarın birçok alanda, biliyorsunuz, boğazını sıkmaya yönelik taktikleri, yöntemleri, teklifler çıkıyor, yasalar çıkıyor. Onlardan biri gibi duruyordu. Şimdi bu da biraz daha ellerini, güçlerini zayıflatacak. Dolayısıyla muhalefet partilerinin belediyeleri daha zayıf çalışıyor görüntüsüne verecek bir alan olacak. Tabii ki biz vergi ödeyen insanlar açısından olumlu görünmekle beraber, siyasi anlamda böyle bir bunun anlamı var."