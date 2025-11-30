Coca-Cola Süper Lig’deki dört büyük kulübe sponsorluk teklifi götürdü. Galatasaray ve Fenerbahçe, Coca-Cola ile sponsorluk konusunda anlaşmaya varırken Beşiktaş ve Trabzonspor teklifi reddetti.

SPONSORLAR BÖLÜMÜNDEN KALDIRILDI

Sponsorluk teklifini kabul eden Galatasaray gelen yoğun tepkilerin ardından sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı. Kulübün resmi internet sitesinden Coca-Cola logosunun sponsorlar bölümünden kaldırıldığı görüldü.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ REDDETTİ

Trabzonspor Başkanı Doğan teklifi kabul etmediklerini belirtirken “Filistin’de, Gazze’de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi” dedi. Beşiktaş kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ise “Böyle bir anlaşmayı etik bulmadığımız için kabul etmedik. Beşiktaş olarak önceliğimiz her zaman toplumumuzun hassasiyetidir, yaşananlar ortada” ifadelerini kullanmıştı.