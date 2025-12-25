Kendini peygamber ilan eden ve bugün ikinci Büyük Tufan'ın dünyayı sular altında bırakacağını iddia eden papaz Ebo Nuh, insanlığın hayatta kalması için inşa ettiği 10 gemiyle birlikte dünyanın sonunu bekliyor.

"Tanrı'nın emriyle" işe başladığını öne süren, 3 yıldır seri bir şekilde ahşap gemileri hazırlayan Ebo Nuh'un projesine "Tufan günü" destek geldi.

Yüzlerce Ganalı, büyük kuyruklar oluşturarak Ebo Nuh'un gemilerine akın etti. Ellerinde, başlarının üzerine erzak ve birkaç kişisel eşyayla dünyanın sonuna hazırlanan Ganalılar kameralara yansıdı.

Ganalıların yanında, civar ülkelerden de insanlar Ebo Nuh'un gemisi için kilometrelerce yürüdü. Bazıları arabalarla konvoy yaptı.

Nitekim Ebo Nuh, gelenlere müjdeli bir haber verdi. Kendini peygamber eden adama göre 'Tanrı, büyük tufanı gelecek yıla erteledi.'

Ebo Nuh, bunun sebebinin ise "Tanrı'nın kendisine daha fazla gemi yapmak için zaman vermesi" olduğunu söyledi.

Gelenlerin bir kısmı sevinirken, bir kısmı öfke ve hayalı kırıklığı yaşadı. Ebo Nuh, 'herkes için daha fazla gemi yapma' sözü verdi.