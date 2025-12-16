Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. 53 yaşındaki teknik adamın planları arasında yer almayan bir isim, Trabzonspor maçıyla kredisini tamamen tüketti.
Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı ve son 7 maçta sadece 2 kez şans verdiği David Jurasek, Trabzonspor maçıyla sabırları taşırdı. 76'da oyuna girip 86'da harcadığı kritik pozisyonla tepkilerin hedefi haline gelen Jurasek'in bileti kesildi.
Beşiktaş, sezon başında satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Jurasek ile devre arasında vedalaşmanın hesaplarını yapıyor.
Sezon başında sol tarafa ilaç olacağı düşünülen Çekyalı oyuncunun İstanbul macerası devre arasında sona erecek.