İtalya'da genç bir kadın, büyükannesinden miras kalan ve yıllardır parmağında taşıdığı yüzüğün hayatını değiştirecek bir sırrı sakladığını öğrendi.

Taşının heybetli boyutu nedeniyle "gül kuvarsı" olduğunu sandığı aile yadigârının, aslında 3,18 karatlık son derece nadir bir pembe elmas olduğu ortaya çıktı. 1970'lerden kalma Bulgari "Trombino" tasarımı bu eşsiz yüzüğün, şimdi Torino'da düzenlenecek bir müzayedede 1,2 milyon Euro'ya kadar alıcı bulması bekleniyor.

La Repubblica'nın haberine göre, genç kadın, üzerinde Bulgari imzası bulunan platin yüzüğü değerlendirmeleri için Torino'daki Aste Bolaffi müzayede evine getirdiğinde inanılmaz gerçekle karşılaştı. Yapılan uzman incelemesi, taşın sıradan bir kuvars değil, dünyanın en çok aranan mücevherlerinden biri olan doğal bir pembe elmas olduğunu tespit etti.

Müzayede evinin mücevher departmanı başkanı Matteo Armandi, yüzüğün neden bu kadar değerli olduğunu şöyle açıklıyor: "Doğal pembe bir elmas zaten çok nadirdir, ancak üç karatın üzerindeki herhangi bir pembe elmas mutlak bir istisnadır. Bu taşın bir de 1970'lerin başlarına ait bir Bulgari 'Trombino' tasarımına yerleştirilmiş olması, onu eşsiz ve tekrarlanamayan bir mücevher haline getiriyor."

Yüzükte ayrıca, ana taşı çevreleyen toplam 1,93 karatlık 64 adet pırlanta daha bulunuyor.

Bu inanılmaz keşfin ardından yüzük, Bolaffi müzayede evinin düzenleyeceği ve 19. yüzyıldan 2000'lere uzanan yaklaşık 530 parçanın yer alacağı büyük mücevher müzayedesinde satışa sunulacak. Yüzüğün tahmini satış fiyatı 800.000 ila 1,2 milyon Euro (yaklaşık otuz dokuz ila altmış milyon TL) arasında değişiyor.