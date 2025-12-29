Ette zam rekorlarının kırıldığı ve yılın ilk 10 ayında 953.7 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatının gerçekleştiği hayvancılık sektöründe, üretim merkezleri de ithal ırklara teslim oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bakanlığın sosyal medya hesabından ‘Büyükbaş hayvancılığın merkez’ diyerek, Iğdır’daki Kazımkarabekir Tarım İşletmesi’nin görüntülerini paylaştı. Ancak Tarım İşletmesi’nde görüntülerde yer verilen büyükbaş hayvanların Uruguay’dan getirilen ithal anguslar olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Ziraat Mühendisi Gazi Kutlu, şöyle tepki gösterdi:

“Bir şey demeyeyim diyorum ama insan kendini tutamıyor. Ülkenin Tarım Bakanı, ‘Büyükbaş hayvancılığın merkezi’ diyerek paylaştığı Iğdır Kazımkarabekir Tarım İşletmesi’ndeki büyükbaş hayvanların ithal Angus olduğunu görüyoruz. Şimdi, bununla mı övüneceğiz.” Bakan Yumaklı tarafından görüntüleri paylaşılan TİGEM Kazımkarabekir Tarım İşletmesi’nin, Uruguay’dan getirilen angus cinsi büyükbaş hayvanlarla bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine katkıda bulunmasının hedeflendiği açıklanmıştı.

3.630 ANGUS TESLİM EDİLDİ

Uruguay’dan 3 bin 630 adet angus, eylül ayında TİGEM Iğ- dır Kazımkarabekir Tarım İşletmeleri’ne teslim edilmiş ve 15 Eylül günü de angusların adaptasyonu konusunda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Iğdır Valisi Ercan Turan ve TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç tarafından inceleme gezisi yapılmıştı.

Iğdır’daki Kazımkarabekir Tarım İşletmesi’nde Uruguay’dan gelen anguslar yetiştiriliyor.

İthalat milyar dolara koşuyor

Yetersiz tarım politikaları, yüksek üretim maliyetleri ve düşük desteklerle çoğunluğunu küçük aile işletmelerinin oluşturduğu hayvancılıkta üretimden çekilenlerin sayısı hızla artarken, Türkiye bu alanda dışa bağımlı bir hale gelmiş durumda. 2024’ün tamamında 704.6 milyon doları sığır olmak üzere 733.8 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yapan Türkiye bu yılın ilk 10 ayında ise 927 milyon doları sığır olmak üzere 953.7 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yaptı.