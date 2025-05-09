BÜYÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/4 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 521 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz üzerindeki yapılar hisseli şekilde kullanıldığı, çevresinde konut, ticaret+ konut tipi yapılaşmalar mevcut olduğu, bilirkişi raporunda B harfi ile gösterilen 4 katlı binanın toplam inşaat alanı 409 m2, C harfi ile gösterilen 3 katlı binanın toplam inşaat alanının 281 m2 olduğu, D harfi ile gösteilen 3 katlı binanın toplam inşaat alanın 351 m2, E harfi ile gösterilen 2 katlı binanın toplam inşaat alanının 172 m2 olduğu, F harfi ile gösterilen 3 katlı binanın toplam inşaat alanının 255 m2 olduğu, bu binanın 29 m2'sinin satışa konu parselde, kalan kısmının komşu 325 nolu parselde kaldığı, taşınmazın ilçe merkezine nispi mesafede olduğu, Mimarsinan devlet Hastanesine, mahalle merkezine, alışveriş noktalarına, çarşı pazara toplu taşım araç duraklarına yüreme mesafesindedir.

Adresi : Mimarsinan Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad. No:56Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 854,66 m2

İmar Durumu :1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında kalmakta olup plana yapılan itirazlar İBB Meclisinin 11.09.2014 tarih ve 1278 sayılı kararına göre Büyükçekmece İlçesi, 1/500 ölçekli planın E-5 kuzeyinde kalan kısmının bu alandaki müktesap haklar ve 1/5000 ölçekli plana getirilen kullanım kararları açısından yeniden değerlendirilmesinin gerektiği görüldüğünden 1/5000 ölçekli planın onama sınırlarının bilgi paftasında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenerek E-5 kuzeyinde kalan kısmın onama sınırı dışına çıkarılması ve bu alanda Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından yeniden 1/5000 ölçekli plan çalışması yapılması.." uygun görüldüğü, bu kapsamda söz konusu alanda İBB 1/5000 ölçekli planlama çalışmaları devam etmekte olup bahse konu çalışmalar tamamlandığında değerlendirilecektir.

Kıymeti : 25.005.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 325 Parseldeki Bina 521 Ada, 2 parsele 11.35 m2 tecavüzlü olduğu tapuya şerh edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:59

07/05/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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