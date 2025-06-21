BÜYÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/763 Esas

KARAR NO : 2025/277

GEREKÇELİ KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA

SANIK : GÜLDEN ERTEKİN, Nazım ve Emine kızı, 19/03/1965 İSTANBUL doğumlu, ORDU, MESUDİYE, Üçyol mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çakmaklı Mah. Hadımköy Yolu Cad. No:107O İç Kapı No:7Büyükçekmece/ İST

SUÇ : Tehdit

SUÇ TARİHİ : 08/08/2023

SUÇ YERİ : İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 29/04/2025

KARAR TÜRÜ : DÜŞME

Hüküm:

Sanık hakkında mağdura yönelik "mala zarar verme'' suçundan 151/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, bu suçun takibi şikayete bağlı olup mağdur şikayetinden vazgeçtiğinden TCK 73/4 ve CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının DÜŞMESİNE,

Dosyada yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Bu kararlara karşı CMK.nun 273. maddesi uyarınca hazır bulunmayan sanık yönünden tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulabileceğine, istinaf merciinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi olduğuna, istinaf talebinin Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe verilmesi İle yahut tutuklu/hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek veya zabit katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması ile mümkün ve geçerli olacağına,

Dair mağdurun yüzüne karşı, sanığın yokluğunda açık duruşmada verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.29/04/2025

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMKA ÜZERE İLANAN TEBİĞ OLUNUR.19/06/2025

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