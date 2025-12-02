Büyükçekmece Adliyesi'nde kilolarca altın ve gümüş vurgunu gerçekleştiği iddia edildi.

Ekran Haber'de yer alan habere göre, adliyede emanette bulunan yüklü miktardaki altın ve gümüşün kaybolması üzerine soruşturma başlatıldı.

Emanet birim müdürünün babasının kanser tedavisi nedeniyle refakat iznine ayrıldığı ve bu süreçte göreve vekaleten bir memurun görevlendirildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde kasadan 25 kilogram altın ile 55 kilogram gümüşün kaybolduğu tespit edildi.

Bunun üzerine vekaleten bakan memur gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüpheli memur ifadesinde, adli emanet birimine çok sayıda hizmetlinin girip çıktığını belirterek kamera kayıtlarının incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını savundu.

GERİYE DÖNÜK İNCELEME BAŞLATILDI

Kaybolan adli emanette yaklaşık 25 kilo altın, 55 kilo gümüş ile çeşitli ziynet altınları bulunduğu bildirildi.

Bu miktarın tek seferde adliyeden çıkarılmasının mümkün görülmemesi nedeniyle kamera kayıtlarının kasım ayının başına kadar geriye dönük tarandığı öğrenildi. Olay kapsamında HTS ve BAZ kayıtlarının da incelendiği belirtildi.

ALTINLARLA LONDRA'YA MI KAÇTI?

Emanet bölümünde görevli hizmetli Erdal T.'nin 1 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması gerekirken adliyeye gelmediği, arandığında ailevi problemleri öne sürerek işe gelmeyeceğini söylediği iddia edildi.

Soruşturmada, hizmetlinin 19 Kasım’da Londra’ya çıkış yaptığı ve beraberinde 25 kilogram altın ile 55 kilogram gümüşü yurt dışına götürmüş olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu arada Erdal T. ile eşi Esma T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şu ana kadar kaybolduğu tespit edilen emanet miktarı şu şekilde:

Gram altın: 9.906 gr, Reşat altın: 49 adet, Kolye: 438 adet, Küpe: 66 gr, Altın külçe: 5 kilo, Altın arma: 7 adet, Tam altın: 167 adet, Bilezik: 606 adet + 1.477 gr, Yarım altın: 376 adet, Çeyrek altın: 1.328 adet, Cumhuriyet altını: 40 adet, Altın takı: 2.701 gr, Ata altın: 487 adet, Gremse altın: 6 adet, Gümüş: 50 kilo.

ALTINLAR O OPERASYONDA ELE GEÇİRİLMİŞ

Diğer yandan, adli emanette tutulan altın ve gümüşlerin, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık operasyonu kapsamında ele geçirilen değerli eşyalar olduğu öğrenildi.