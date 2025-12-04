İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet kasasından 25 kilo altın, 50 kilo gümüş çalınmasıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.

Adliyedeki görevli memur Erdal Timurtaş tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüpheli Erdal Timurtaş’ın market arabasıyla emanet bürosuna girdiği, içerideki değerli eşyaları araca doldurduğu ve ardından çıkış kapısından çıktığı görüldü.

OLAY

Soygun, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana gelmişti.

Adliyedeki emanet kasasından iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal T. tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmıştı.

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Erdal T. ile eşi hakkında kırmızı bültenle arama talep edilmişti.

Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı vermiş ve şüpheli Kemal D. ise gözaltına alınmıştı.