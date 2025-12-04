İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde işçi olarak görev yapan Erdal Timurtaş, 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü çalıp ortadan kayboldu. Toplam 154 milyon TL’lik vurgun yapan Timurtaş’ın soygunu nasıl planladığına dair ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

ALTINLARI MARKET ARABASIYLA ÇIKARMIŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında adli emanet sorumlusu katip Kemal D. gözaltına alındı. Adliye çalışanı Erdal Timurtaş’ın altınları siyah poşetlere doldurup market arabasına benzer tekerlekli bir arabayla adliyeden çıkardığı belirlendi. Emanet odasında çift anahtar sistemi bulunduğu, odanın anahtarlarının hem Erdal Timurtaş hem de Kemal D.’de olduğu öğrenildi. Kasa anahtarının ise sadece Kemal D.’de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan Kemal D.’nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, firari memur Erdal T. ve eşi Esma T. için kırmızı bülten talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na iletti. Soruşturmanın, şüphelilerin bağlantılı olduğu kişiler üzerine genişletileceği bildirildi.