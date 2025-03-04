Bugüne kadar 55 bin riskli yapının yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı yapılar yapılmasını sağlayan Büyükçekmece Belediyesi, bugün de deprem riski taşıdığı tespit edilen 10 yapının dönüşüm sürecini başlattı.

Belediye, vatandaş ve müteahhit işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Atatürk, Ekinoba, Muratçeşme mahallerinde deprem riski taşıyan, 140 bağımsız bölümden oluşan 10 binanın yıkımına başlandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ekinoba mahallesinde yer alan 2 binanın yıkımını takip etmek üzere alana geldi. Akgün’e, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak ve Edirne Belediyesi’nden Meclis Üyesi Mehmet Muranlı eşlik etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Akgün, şöyle konuştu:

"İlk defa Büyükçekmece'de 4 katın, 5 katın üzerinde yapı yıkıyoruz. Bu binalar depremde ayakta kalamazdı. Büyükçekmece'de biz, durmadan, yorulmadan, olası büyük depreme dayanamayacak nitelikteki yapıları, ki bundar daha önceden tespit edilmiştir, yenilemeye devam ediyoruz. Ada bazında yapmış olmamız çok önemlidir, Türkiye'ye bir örnektir. Büyükçekmece'de bugüne kadar 55 binin üzerinde yapı, bağımsız bölüm yenilendi. Bunların yüzde 90'ı ada bazında olmuştur. Ada bazında olmasının en büyük faydalarından biri, bir defa şehrin otopark sorununu çözüyorsunuz, peyzaj sorununu çözüyorsunuz.

Ayrıca Büyükçekmece'de bu binalar yıkıldıktan sonra, bunların yerine yapılacak olan binalar, belediyenin belirlemiş olduğu cephe, çatı ve peyzaj şartlarına göre yapılıyor. Yani hiçbir müteahhit, 'ben kırmızıya boyarım, sarıya boyarım' diyemiyor. Büyükçekmece'de cephe şartı getirilmiştir. Mimari şart getirilmiştir, Batı Akdeniz mimarisi olacak, beyaz ve beyazın tonlarında olacak. Peyzaj yapılmış olacak ve bunları ayrı ayrı birimler denetleyerek, yapı kullanma izin belgesini veriyorlar.

Her geçen gün depreme yaklaşıyoruz. İstanbul'da ve özellikle Marmara'nın çevresinde, bütün belediyeler, koşar adım depremle ilgili hazırlıklarını yapmaya devam etmelidirler. Büyükçekmece bu konuda yaklaşık 15 yıldan beri, kendi ekibiyle beraber kentsel dönüşümde örnek bir çalışma yapıyor. Bilim insanlarımızdan çok büyük katkı aldık bugüne kadar. Bilim insanlarımızın bize tavsiyelerini harfiyen uygulamaya çalışıyoruz. Teknik kurallara oturtmadan, disiplini sağlamadan bu işe girişirsek bunun altından kalkamazdık. Sağlam yapı, sağlam temele oturtulduğu zaman ortaya çıkar. Bu deprem sıkıntısından kurtulmak için, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Prof. Dr. Ali Koçak yerinde dönüşümün önemini vurguladı

Çalışmaları takip etmek üzere alanda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak ise şöyle konuştu:

"Ne kadar çok binayı depreme dayanıklı hale getirebilirsek o kadar iyi. Başkanımızı da tebrik ediyorum, yerinde dönüşüm yapıyor. Aslında istediğimiz durum da buydu, insanları deplase etmek değil. Ada bazında ve yerinde dönüşüm, insanları başka bir noktaya taşımak yerine, kendi kültürlerini, kendi mahallelerini, komşuluk ilişkilerini bozmadan, binaların dönüşümünü arzu ediyorduk. Böyle çalışmaların, diğer ilçe belediyelerine de örnek olmasını istiyoruz. Çok önemli, İstanbul'da ne kadar çok binayı dönüştürebilirsek, bir Maraş, bir Kocaeli veya Bingöl gibi olmasın istiyoruz. Sonrasında afet olmasın, arama kurtarmalara ihtiyacımız kalsın istemiyoruz."

Kendisi de inşaat mühendisi olan Edirne Belediye Meclis Üyesi Mehmet Muranlı da alanda Akgün'e eşlik etti. "Edirne olarak, kentsel dönüşüme önem veriyoruz. Çünkü tarihi bir şehirde yaşıyoruz" diyen Muranlı, Büyükçekmece Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını takip ettiklerini ve örnek aldıklarını ifade etti.