BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/31982 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/31982 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, 168 Ada, 1 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 168 ada 1 parselde kayıtlı E23 Blok 2. kat (6) bağımsız bölüm nolu “mesken” nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, Aşık Veysel Mahallesi, Enverpaşa Caddesi No: 23F Defne Evleri E 23 Blok K: 2 D: 6 Esenyurt /İstanbul adresinde yer almaktadır. Yerinde ve Belediye’den temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede meskenin plan itibariyle (3+1 tipinde); antre, salon, mutfak, üç oda, banyo tuvalet, ayrı küçük tuvalet ve iki balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Balkonlardan biri salona katılmıştır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar suntalem, hilton lavabo, banyo vitrifiye ve duşa kabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvc’dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 105,87 m2 ve 4,60 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Her katta ikişer mesken mevcuttur. Binada bir asansör bulunmaktadır. Mesken girişi zemin kattan yapılan binanın ikinci katında yer almaktadır. Girişe göre sağ cepheye (önü güney-doğu, arkası kuzey batı cepheye) bakmaktadır. Bina, 1999 yılında inşa edilmiştir. Gün boyu yaya ve araç trafiği bakımından merkezi bir bölgede yer almaktadır. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. E-5 Karayoluna 6,03 km, E-5 Tem bağlantı yoluna 600 metre, Tem Otoyoluna 600 metre kuş uçuşu uzaklıktadır. Taşınmazın plan örneğinin yerine tatbikiyle uygunluğu saptanmıştır.

Adresi : Aşık Veysel Mah., Enverpaşa Caddesi No: 23F Defne Evleri E23 Blok K: 2 D: 6 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 9.378,0 m2

Arsa Payı : 20/2048

İmar Durumu :Var, Yola Mesafesi 600 m, İnşaat tarzı 14.05.2015 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Kuzeyi 1. Etap uygulama imar planında, Taks: 0.30, Kaks: 2.00 yerleşik konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2025 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 14:25

06/05/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

