Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Eyüpspor, uzun süredir yürüttüğü kaleci transferi çalışmalarında mutlu sona ulaştı. İstanbul temsilcisi, La Liga devi Atletico Madrid’in 28 yaşındaki tecrübeli kalecisi Horatiu Moldovan ile el sıkışarak kadrosuna kattı.

İstanbul’a Geliyor

Transfer sürecinde sona gelen Eyüpspor yönetimi, Rumen eldiveni İstanbul'a davet etti. Bugün şehre varması beklenen başarılı kalecinin, detaylı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini eflatun-sarılı renklere bağlayan resmi imzayı atması planlanıyor.

Avrupa'nın Gözdesiydi

Geçtiğimiz sezonu İspanya 2. Lig ekiplerinden Real Oviedo’da kiralık olarak geçiren ve 3 müsabakada görev yapan Moldovan, birçok Avrupa kulübünün de transfer listesindeydi. Deneyimli kaleci için Güney Kıbrıs temsilcileri Pafos ve Omonia Lefkoşa’nın yanı sıra Polonya’dan Wisla Krakow ve Wieczysta Krakow ekipleri de yoğun çaba sarf etti.