Muğla Büyükşehir Belediyesinin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinin Sağlık Hizmetleri Şubesinde görev yapan 2 kadın çalışan, Dairede görevli Şube Müdürünün kendilerine sözlü cinsel tacizde ve psikolojik şiddette bulunduğunu iddia ettiler.

DAİRE AMİRİ KADIN ÇALIŞANLARINI EVİNE DAVET ETTİ

Yaklaşık üç ay önce meydana gelen olayda Söz konusu Şube Müdürünün kadın çalışanlara, mesai saatleri içinde ve dışında cinsel içerikli söylemlerde bulunduğu, birlikte özel zaman geçirme davetinde bulunduğu, söz konusu kadın çalışanları evine davet ettiği de iddialar arasında yer aldı.

"KADIN OLARAK ÖZ SAYGINLIĞIMIZI KAYBETTİK"

Tacize uğrayan kadın çalışanlar basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda şu ifadeleri kullandılar:

“Yaşadıklarımız sonrasında psikolojimiz bozuldu, istifa aşamasına geldik. Yaşananlar aile ve çalışma hayatımızı derinden etkiledi. Bu süreçte kaygı ve korkularımız arttı. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Kadın olarak öz saygınlığımızı kaybettik. Kendimizi değersiz ve yalnız hissettik. Söz konusu kişi şube müdürü olarak görev yaptığı için bizleri sürekli nüfuzunu kullanarak tehdit ediyor. Kendisinin dokunulmaz olduğu mesajını vererek gözümüzü korkutuyor. Şiddete Karşı Tutum Belgesi imzalayan Başkanımızdan gereğini yapmasını istiyoruz.”

“DAİRE AMİRİ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILLDI”

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklama da şu ifadeler kullanıldı;

"Muğla Büyükşehir Belediyesinde görev yapan iki kadın çalışanımızın, birim amirleri hakkındaki taciz ve psikolojik baskı iddialarına yönelik olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın talimatıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu birim amiri soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılacaktır."