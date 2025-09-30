1967 yılında Batman’ın Gercüş ilçesinde doğan Şimşek, halen 654 bin nüfusu bulunan Batman’ın yakında 750 bini geçerek büyükşehir sıfatına kavuşmasını umut ettiklerini belirtti.

96 BİN KİŞİ ARTMALI

Bakan Şimşek, Batman’da temaslarda bulundu ve Sason ilçesinde restorasyon çalışmaları başlatılan tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen ‘Taş bırakma’ törenine katıldı.

Bu etkinlikte konuşan Şimşek, “Batman büyükşehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nüfusu 654 bin ve önümüzdeki dönemde 750 bin nüfusu aşacak ve burası da büyükşehir statüsüne inşallah kavuşacak” diye konuştu. Büyükşehir olmak için az 750 bin nüfus gerekiyor ve Batman’ın da önümüzdeki yıllarda 96 bin kişi artarak 750 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Büyükşehir olacak illerde, yüzölçümünün en az 2 bin kilometrekare olması, ekonomik gelişmişlik düzeyi, ilçe sayısı da dikkate alınıyor.

Batman ile birlikte 750 bin nüfusa yakın olan Sivas, Tokat, Adıyaman ve Elazığ da büyükşehir olmak için sırada bekliyor.