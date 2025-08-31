İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi’nden gelen isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle geniş kapsamlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, 30 Ağustos saat 21.00’den itibaren başlayacak kesinti, 1 Eylül saat 05.00’e kadar sürecek. Toplam 32 saat sürecek kesintiden Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir’in tamamı, ayrıca Karabağlar, Menemen ve Konak’ın bazı mahalleleri etkilenecek.

İZSU resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, onarım çalışmasının ardından depolarda su seviyelerinin ve isale hattı basıncının normale dönmesinin zaman alabileceğini bildirdi.

Ayrıca kullanım yoğunluğuna bağlı olarak, suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının kesinti bitiş saatinden sonra farklılık gösterebileceği vurgulandı.