Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, felaket ve olağanüstü durumlar da dahil olmak üzere bankacılık faaliyetlerini aksamadan sürdürmek amacıyla Ankara’da kurdukları Başkent Veri Merkezi’ni gazetecilere tanıtırken ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gür, İstanbul’daki birincil veri merkeziyle eşzamanlı çalışan merkezin aynı zamanda İstanbul’un iş yükünü hafifleteceğini bildirdi. Kaan Gür, CHP’ye kayyum atama ihtimallerine ilişkin siyasi gündemin Merkez Bankası’nın faizi indirmeye yönelik adımlarını çok fazla etkilemesini beklemediklerini, faiz indiriminin devam edeceği öngörüsünü koruduklarını söyledi.

‘KAYYUM TCMB’Yİ ETKİLEMEZ’

Ekonomi programının kontrollü ve kararlı şekilde sürdürüleceği tahminiyle pozisyon aldıklarını belirten Gür, “Enflasyonun düşüş trendini sürdürmesi ve yılı yüzde 29 civarında kapatması bekleniyor. Ancak, enflasyondaki katılık ve büyüme nedeniyle enflasyon üzerindeki riskler ağırlıklı olarak yukarı yönlü. Bu da faiz indirim alanını sınırlıyor. Bununla birlikte önümüzdeki 3 PPK toplantısında toplamda 6 puanlık faiz indirimi ile yıl sonunda politika faizinin yüzde 37 seviyesinde kapanacağı düşünüyoruz” dedi.

Kredi büyüme sınırlarında güncelleme yapılmalı

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, kredi büyüme sınırlarında güncelleme yapılarak bazı alanlara kredilerin açılması gerektiğini söyledi.