Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaz aylarında içeceklerde sıklıkla tercih edilen buzun hijyeni hayati önem taşıyor. Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, buzun üretimi, saklanması ve servisinde hijyen kurallarına uyulmaması halinde ciddi gıda zehirlenmelerinin yaşanabileceğini vurguladı. Toprak, buz üretiminde kullanılan suyun kesinlikle insani tüketim amaçlı sularla ilgili yönetmeliğe uygun ve içilebilir nitelikte olması gerektiğine dikkat çekti.

SOĞUKTA BAKTERİ ÜREMEZ ALGISI YANLIŞ

Soğuk ortamların bakterileri tamamen engellemediğini ve "soğukta bakteri üremez" algısının yanlış olduğunu ifade eden Uğur Toprak, servis sürecindeki temizlik kurallarına uyulmasının şart olduğunu söyledi. Toprak, buzla temas eden personelin ellerini sık sık yıkaması ya da eldiven kullanması gerektiğini belirterek, "Buzu elle değil, mutlaka kürek ya da maşa gibi aparatlarla servis etmek gerekiyor. Yere veya masaya düşen buz mutlaka imha edilmeli, kesinlikle tekrar kullanılmamalıdır" dedi. Ayrıca, nemli yapısı nedeniyle bakteri üremesine elverişli olan buz makinelerinin de düzenli aralıklarla yıkanıp dezenfekte edilmesi ve bu işlemlerin kayıt altına alınması gerektiğini hatırlattı.

MERDİVEN ALTI İŞLETMELERE KARŞI ONAY NUMARASI KONTROLÜ

Dışarıdan buz tedarik eden işletmeleri merdiven altı üretime karşı uyaran Toprak, satın alınan firmanın işletme kayıt onay numarasının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini aktardı. Uygunsuz koşullarda üretilen buzların Escherichia coli, Salmonella ve Listeria monocytogenes gibi tehlikeli bakterilerin yayılmasına yol açabileceğini ifade eden Toprak, bu durumun ishal, kusma, mide bulantısı ve yüksek ateş gibi ciddi zehirlenme belirtileriyle sonuçlanabileceğini belirtti.

İŞLETMELER HİJYEN ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

Sektördeki uygulamalara değinen kafe işletmecisi ve barmen Mevlüt Ülker (39) ise yaz aylarında buz tüketiminin ciddi oranda arttığını doğrulayarak kendi aldıkları önlemleri paylaştı. Ülker, "Biz buzlarımızı kendi makinemizden üretiyoruz. Makinemizde arıtmadan geçen suyu kullanıyoruz ve ekstra filtrelerle kötü bakterilerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Dışarıdan aldığımız özel buzları ise Sağlık Bakanlığı onaylı firmalardan temin edip pH değerlerini kontrol ediyoruz. Müşteriden geri dönen buzu ise anında imha ediyoruz" diyerek tüketicilere güvenli ve paketlenmiş ürünleri tercih etmelerini önerdi.