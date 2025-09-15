Mutfağın en renkli köşesi çoğu zaman buzdolabının kapısıdır. Seyahatlerden getirilen magnetler, hediyeler ya da promosyon ürünleri dolabın üzerinde birer hatıra gibi sergilenir ama uzmanlara göre bu sevimli süslerin göründüğü kadar masum olmayabiliyor.

YUTULMASI HALİNDE BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, özellikle küçük çocukların bulunduğu evlerde magnet kullanımının dikkatle düşünülmesi gerektiğini vurguluyor. Küçük parçaların koparak yutulması ciddi sağlık sorunlarına neden olurken, ABD’de yapılan bazı vakalarda yutulan magnetlerin bağırsaklarda tehlikeli tıkanmalara neden olduğu bildirildi.

New York Üniversitesi’nden tüketici güvenliği uzmanı Dr. Alan Hughes, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Magnetler güçlü manyetik alanlarıyla sadece cihazlara değil, küçük çocukların sağlığına da risk oluşturabilir. Eğer birden fazla mıknatıs yutulursa, bağırsaklarda birbirini çekerek ciddi iç yaralanmalara neden olabilir” dedi.

BUZDOLABINIZI DA ETKİLEYEBİLİR

Magnetler sadece sağlık için değil, buzdolabının kendisi için de olumsuz etkiler taşıyabiliyor. Uzmanlara göre uzun süre aynı noktada kalan magnetler, özellikle metal yüzeylerde iz bırakabiliyor. Ayrıca düşük kaliteli magnetlerin boyaları zamanla eriyerek dolap yüzeyini lekeleyebiliyor.

MANYETİK ALANLARDAN ETKİLENEBİLİYOR

Elektronik cihazlar da manyetik alanlardan etkilenebiliyor. Çok güçlü magnetlerin, kalp pili gibi tıbbi cihazlara yakın olması risk yaratıyor. Uzmanlar buzdolabı kapısına takılan magnetlerin genellikle düşük güçte olduğunu belirtirken, yüksek güçlü dekoratif magnetlerin dikkatle kullanılması gerektiğini hatırlattı.