Evde bazen hoş olmayan kokular meydana gelir ancak endişelenmeyin, pahalı oda spreylerine ya da kimyasal temizleyicilere ihtiyacınız kalmayacak. Bu iş için ihtiyacınız olan tek şey, evdeki hemen hemen herkesin sahip olduğu basit malzemelerden biri olan limon.

Uzman Laura De Barra, sosyal medyada paylaştığı videoda, evinizdeki kötü kokuları ortadan kaldırmak için sadece su ve bir limon kullanarak mükemmel bir çözüm sundu. Laura, bir limonun suyunu bir tencereye sıkıp üzerine su ekleyerek kaynatmanızı öneriyor. Kaynadığında, tencereyi ocağın üzerinde bırakın ve buharın odaya yayılarak kokuları yok etmesini bekleyin. Limonun asidik yapısı, kokuların moleküllerini parçalayıp havadan temizler böylelikle odayı ferahlatır.

Laura, bu işlemi yaparken aspiratörü açmamayı öneriyor çünkü buharın odada kalması önemli. Aynı zamanda limon yerine beyaz sirke kullanabileceğinizi belirtirken, sirkenin kokusu limona göre daha keskin olabilir.