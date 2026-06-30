Türkiye’deki hemen her evde bir mutfak klasiği haline gelen, seyahat anılarını veya sipariş broşürlerini buzdolabı üzerinde sergileme alışkanlığı, beyaz eşya uzmanları ve teknik servis yetkililerinden gelen uyarılarla mercek altına alındı. Yaygın inanışın aksine, magnet kullanımının yiyeceklere ya da insan sağlığına radyasyon yoluyla bir zararı bulunmadığını belirten uzmanlar, konunun tamamen cihaz mühendisliği ve enerji verimliliğiyle ilgili olduğunu vurguluyor.

ISI TAHHLİYESİNİN ENGELLERKEN, MOTORUN ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

Yeni nesil buzdolaplarının çalışma prensiplerine dikkat çeken beyaz eşya teknik uzmanı, cihazların dış yüzeyinin kapatılmasının mekanik sonuçlarını şu sözlerle aktardı:

"Eski tip buzdolapları ısıyı arkalarındaki teller vasıtasıyla dışarı atardı. Ancak modern No-Frost cihazlar, estetik ve alan tasarrufu amacıyla ısı tahliyesini yan paneller ve ön kapak gövdesi üzerinden gerçekleştirmektedir. Buzdolabının dış yüzeyini yoğun bir şekilde magnetler, kuponlar veya broşürlerle kaplamak, cihazın gövde üzerinden nefes almasını engeller. Dışarı atılamayan ısı içeri yansır. Bu durum, kompresörün (motorun) iç sıcaklığı düşürebilmek için normalden iki kat daha fazla çalışmasına, dolayısıyla cihaz ömrünün hızla kısalmasına yol açar."

HAVA KAÇAĞI OLUŞTURUYOR

Yoğun magnet kullanımının kapak mekanizmasına getirdiği fiziksel yüke değinen makine teknisyeni ise konunun enerji faturalarına yansıyan boyutunu işaret etti:

"Her bir magnetin ağırlığı önemsiz gibi görünse de, onlarca seramik veya metal magnetin kapağa bindirdiği toplam yük zamanla kilogramları bulmaktadır. Bu sürekli ağırlık, buzdolabı kapak menteşelerinde milimetrik sarkmalara neden olur. Kapak sarktığında, gövdeyi sarmalayan manyetik contalar hava kaçırmaya başlar. İçeri sızan sıcak hava nedeniyle buzdolabı sürekli çalışır ve bu durum doğrudan elektrik faturalarında artış olarak kendini gösterir."

BİLİMSEL OLARAK CEVAPLANDI

Kamuoyunda sıkça dile getirilen "magnetlerin radyasyon yayarak yiyecekleri bozduğu" yönündeki iddialara da değinen uzmanlar, magnetlerin ürettiği statik manyetik alanın yiyeceklerin kimyasal yapısını değiştirebilecek ya da insan sağlığını tehdit edebilecek bir elektromanyetik dalga boyuna sahip olmadığını belirterek bu iddiaların bilimsel bir dayanağı bulunmadığını ifade etti.

Uzmanlar, hatıraları yaşatmak veya mutfak düzenini korumak adına buzdolabı gövdesi yerine mutfak duvarlarına asılacak bağımsız metal panoların tercih edilmesini öneriyor.