Soldotna'dan Skilak Gölü'ne doğru yapılan bir uçuş sırasında Piper PA-12 Super Cruiser tipi küçük uçak, bilinmeyen bir nedenle Tustumena Gölü'ne çakıldı. Kazanın ardından pilot ve iki çocuk, yaklaşık 12 saat boyunca zorlu şartlarla mücadele ederek yardım beklediler.

Kazazedeleri kurtarma operasyonu bir Facebook paylaşımıyla başladı. Alaska sakini Terry Godes, kayıp uçak için sosyal medyada yapılan bir yardım çağrısını fark etti. Uçağın yer belirleme cihazı devre dışıydı, bu yüzden yaklaşık 12 pilot sabaha karşı kendi uçaklarıyla bölgeyi taramaya başladı.

DAHİYANE TAKTİKLE 12 SAAT BOYUNCA HAYATTA KALDILAR

Godes, gölde batmak üzere olan uçağı tespit ettiğinde uçağın sadece kanadının ve kuyruğunun suyun üzerinde kaldığını fark etti. Kanadın üzerinde hayatta kalmaya çalışan üç kişiyi gören Godes, hemen telsizle diğer pilotları uyardı ve koordinatları paylaştı. İkisi çocuk üç kişinin hayatta kalmak için geliştirdiği bu zekice taktik, sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN MUCİZEVİ KURTULUŞ

Kazazedeler, Alaska Ulusal Muhafızları tarafından kurtarıldı. helikopter ekibi, şiddetli rüzgar nedeniyle kazazedeleri doğrudan vinçle tahliye edemedi. Bunun yerine helikopter, uçağın kanadına mümkün olduğunca yaklaşıp üç kişiyi güvenli bir şekilde alarak hastaneye ulaştırdı.

Yetkililer, kazazedelerin gece boyunca sıfırın altındaki sıcaklıklara ve sert rüzgarlara rağmen hayatta kalmalarının büyük bir mucize olduğunu belirtti. Alaska Eyalet Polisi, pilot ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı bildirildi.