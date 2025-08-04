Satışlardaki bu düşüşte en dikkat çeken unsur, plug-in hibrid (PHEV) segmentindeki gerileme oldu. Temmuz ayında BYD, PHEV satışlarında hem aylık hem yıllık bazda düşüş yaşadı. Haziran ayında 214 bine yakın PHEV satan şirket, temmuzda bu sayıyı yüzde 22,6’lık düşüşle 163 bin 143’e çekti. Bu, satışların sadece bir ayda neredeyse yarıya inmesi anlamına geliyor.

DÜŞÜŞ GİDEREK HIZLANDI

Yıllık bazda bakıldığında ise PHEV satışlarındaki düşüşün giderek hızlandığı görülüyor. Nisan ayında yüzde 0,4, mayısta yüzde 6,3 ve haziranda yüzde 12,5 olan düşüş, temmuzda yüzde 22,6’ya ulaştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI DA GERİLEDİ

BYD, tam elektrikli araç (BEV) segmentinde de düşüş yaşadı. Temmuz ayında 177 bin 887 BEV satan şirket, hazirana göre yüzde 14’lük bir düşüş yaşadı. Ancak geçen yılın temmuz ayına göre satışlar hâlâ yüzde 36,8 daha yüksek seyrediyor. Bu gerileme, şubat ayından bu yana elektrikli araç satışlarında kaydedilen ilk düşüş oldu.

İHRACATTA SEKİZ AY SONRA İLK GERİLEME

Şirketin temmuz ihracatı da düşüş trendine girdi. Geçen ay toplam 80 bin 737 araç ihraç eden BYD, hazirana göre ihracatta yüzde 10,3 kayıp yaşadı. Ancak yıllık bazda ihracat, yüzde 169 gibi dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu gerileme, Kasım 2024’ten bu yana ihracat hacminde yaşanan ilk aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM SATIŞ 344 BİNİ AŞTI

BYD, temmuz ayında binek ve ticari araçlar dahil olmak üzere dünya genelinde toplam 344 bin 296 araç satışı gerçekleştirdi. Şirketin genel satış performansı, özellikle PHEV segmentindeki hızlı düşüşün etkisiyle aylık bazda zayıflama gösterdi.