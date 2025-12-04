BYD’nin popüler elektrikli modellerinde yaptığı beklenmedik indirimler tüketicilerin ilgisini artırırken, Togg yılın en kapsamlı kredi kampanyalarından birini devreye aldı. Skoda ise sedan, SUV ve elektrikli modellerini kapsayan geniş fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. Aralık ayı, özellikle yeni bir araç almayı düşünenler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

GÜNCEL RAKAMLAR AÇIKLANDI

3 marka arasında özellikle BYD’nin elektrikli segmentte uyguladığı fiyat düşüşleri ile Togg’un tamamen kredili satış imkânı öne çıkıyor. Skoda ise farklı sınıflardaki modellerine ait güncel listeyi açıklayarak rekabette yerini koruyor. İşte ayrıntılar…

BYD

BYD, Aralık ayında özellikle DOLPHIN ve SEAL modellerinde beklenmedik bir indirime gitti. Elektrikli kompakt sınıftaki DOLPHIN’in fiyatının geri çekilmesi, şehir içi kullanımda ekonomik seçenek arayan tüketicilerin dikkatini çekti. SEAL’de yapılan indirim ise premium elektrikli sedan segmentini hareketlendirdi.

ATTO2, ATTO3 ve SEALION 7 gibi modellerde fiyatların sabit kalması, markanın rekabetçi seviyesini koruduğunu gösteriyor.

BYD Aralık 2025 fiyatları:

ATTO2: 1.610.000 TL

DOLPHIN: 1.529.000 TL

ATTO3: 2.119.000 TL

SEAL U EV: 2.486.750 TL

SEAL U DM-i: 2.358.000 TL

SEAL: 2.249.000 TL

SEALION 7: 2.389.000 TL

HAN: 4.584.000 TL

TANG: 5.099.000 TL

TOGG

Togg, Aralık ayına özel olarak hem T10X hem de T10F modellerinde sıfır faizli kredi imkânı sundu. Bireysel ve kurumsal alıcılara tanınan yüksek tutarlı kredi seçenekleri, araçların tamamının sadece krediyle satın alınabilmesini sağlıyor. Enflasyon ortamında uzun vadeli kredi imkânının maliyet avantajı yaratması, kampanyayı dikkat çekici hâle getirdi.

Togg T10F fiyatları:

V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.188.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

V2 4More: 3.133.641 TL

Togg T10X fiyatları:

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

V2 4More Obsidiyen: 3.133.641 TL

SKODA

Skoda, sedan, SUV, hatchback ve elektrikli modellerini kapsayan geniş Aralık listesini açıkladı. Octavia’dan Superb’e, Kodiaq’tan Kamiq’e kadar farklı sınıflardaki araçlara ait güncel fiyatlar duyuruldu.

Skoda Superb fiyatları:

1.5 TSI Premium: 3.527.900 TL

1.5 TSI Prestige: 4.149.400 TL

1.5 TSI L&K Crystal: 4.538.400 TL

2.0 TDI 193 PS 4x4 L&K Crystal: 6.463.400 TL

2.0 TSI 265 PS 4x4 L&K Crystal: 6.571.400 TL

Skoda Kodiaq fiyatları:

1.5 TSI Premium: 3.530.400 TL

1.5 TSI Prestige: 4.377.400 TL

2.0 TDI 4x4 Sportline: 6.620.400 TL

2.0 TSI 265 PS RS: 7.000.400 TL

Skoda Karoq fiyatları:

1.5 TSI ACT Premium: 2.950.400 TL

Skoda Kamiq fiyatları:

1.0 TSI Elite: 1.897.900 TL

1.0 TSI Premium: 2.195.400 TL

1.5 TSI Premium: 2.315.400 TL

Skoda Scala fiyatları:

1.0 TSI Elite: 1.757.400 TL

Skoda Fabia fiyatları:

1.0 TSI Premium: 1.665.400 TL

Skoda Octavia fiyatları:

1.5 TSI Elite: 2.380.400 TL

Skoda Enyaq fiyatları:

60 e-Prestige: 3.310.900 TL

Skoda Elroq fiyatları:

60 e-Prestige: 2.236.400 TL