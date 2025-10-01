Türkiye pazarında hızla büyüyen Çinli otomobil üreticisi BYD, ekim ayıyla birlikte fiyat listesini güncelledi. Yapılan zamlarla birlikte marka, tüm modellerinde artışa giderken, Tang modeli ilk kez 5 milyon TL’nin üzerine çıktı.

YENİ FİYAT LİSTESİ

Dolphin Comfort: 1 milyon 664 bin TL → 1 milyon 699 bin TL

Dolphin Design: 1 milyon 789 bin TL → 1 milyon 829 bin TL

Atto 3: 2 milyon 79 bin TL → 2 milyon 119 bin TL

Seal U EV: 2 milyon 486 bin TL → 2 milyon 486 bin 750 TL

Seal (tek motorlu): 2 milyon 319 bin TL → 2 milyon 389 bin TL

Seal AWD (çift motorlu): 3 milyon 719 bin TL → 3 milyon 829 bin TL

Han: 4 milyon 409 bin TL → 4 milyon 584 bin TL

Tang: 4 milyon 999 bin TL → 5 milyon 99 bin TL

Zam oranları modellerine göre değişmekle birlikte, artışlar 30 bin TL ile 110 bin TL arasında oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE FİYAT ARTIŞI

Son dönemde elektrikli otomobil pazarında artan ilgi, markaların fiyat politikalarına da yansıyor. BYD’nin fiyat güncellemesi, rakip firmaların fiyat listelerini de etkilemesi beklenen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BYD ALMAK DAHA MALİYETLİ HALE GELDİ

Ekim itibarıyla BYD’nin Türkiye’deki tüm modelleri zamlanmış oldu. Özellikle üst segmentte yer alan Tang ve Han modelleri, fiyatıyla lüks otomobil kategorisine yaklaştı. Orta segmentteki modellerde ise daha sınırlı artışlar görüldü.