Macaristan'daki tesisin seri üretime geçiş süreci, ilk planlanan takvimin sadece birkaç ay gerisinde kalarak 2026 yılının ikinci çeyreği olarak güncellendi. Belediye Başkanı László Botka tarafından duyurulan gelişmeye göre, fabrikada inşaat çalışmaları 2025 sonunda tamamlanmış olacak.

YILLIK 200 BİN ARAÇ KAPASİTESİ HEDEFLENİYOR

BYD'nin Avrupa pazarındaki en stratejik üssü olması beklenen fabrikada, üretim hacmi kademeli olarak artırılarak yıllık 200 bin adetlik kapasiteye ulaşacak. Şu anda yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayan tesisin, üretim hızlandıkça çalışan sayısını da aşamalı olarak yükseltmesi planlanıyor.

Macaristan hattından çıkacak ilk model ise tamamen elektrikli ve kompakt yapısıyla dikkat çeken "BYD Dolphin Surf" olacak. Şirket, bu stratejik hamlesiyle Avrupa pazarı için yerinde üretim vizyonunu gerçeğe dönüştürmeyi ve gümrük vergisi avantajlarından yararlanmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE YATIRIMI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Macaristan'daki hızlı ilerleyiş sürerken, BYD'nin Türkiye'de Manisa merkezli kurmayı planladığı 1 milyar dolarlık yatırım hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Ali Suat Ertosun, şirketin Türkiye'deki yatırımı durdurduğunu öne sürdü.

Ertosun, bu kritik kararın resmi açıklamasının 2026 yılının ilk aylarında yapılabileceğini belirterek dikkatleri üzerine çekti. BYD kanadından bu iddialara henüz resmi bir yalanlama gelmezken, konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde de tartışılmaya devam ediyor.

AVRUPA PAZARI İÇİN MACARİSTAN STRATEJİK ÜS OLDU

Macaristan, 2017 yılından bu yana BYD’nin elektrikli otobüs üretimine ev sahipliği yaparken, marka şimdi de binek otomobil, pil montajı ve Ar-Ge faaliyetlerini bu ülkede yoğunlaştırdı. Avrupa genel merkezini de Budapeşte'ye taşıyan şirket, bölgedeki lojistik ve üretim ağını bu merkez üzerinden yönetiyor.

Şirketin Avrupa'daki üçüncü fabrikası için İspanya ile görüşmeler yürüttüğü haberleri otomotiv dünyasında yankılanmaya devam ediyor. Bu genişleme politikası, Çinli üreticinin küresel elektrikli araç rekabetinde elini güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.