Beslenme dünyasında, gıdaların sağlık üzerindeki faydalarından tam olarak yararlanmak için seçilen hazırlık teknikleri büyük önem taşıyor. Özellikle bezelye gibi bitkisel protein, lif, vitamin (C, K, B kompleksleri) ve mineraller (demir, magnezyum, çinko) açısından zengin bir kaynak söz konusu olduğunda, doğru pişirme yöntemi kritik hale geliyor.

Bezelye, kalp damar sağlığından sindirime, göz sağlığından enerji seviyelerine kadar pek çok alana olumlu katkı sağlarken, aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Ancak bu faydalardan tam olarak yararlanmak için pişirme şekli çok önemli, zira yanlış yöntemler besin değerlerinin önemli bir kısmının kaybına yol açabiliyor.

Beslenme uzmanları, bezelyenin besin değerini korumak için bazı yaygın yöntemlerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor:

Bezelyeyi suda haşlamak, özellikle C vitamini ve folik asit gibi suda çözünen vitaminlerinin çoğunun pişirme sıvısına karışarak kaybolmasına neden olur.

Öte yandan, yüksek ateşte sotelemek ise bezelyedeki antioksidanları bozabilir ve kurutarak hem narin dokusunu hem de besin değerini olumsuz etkileyebilir.

En doğru pişirme yöntemi: Buharda pişirme

Bezelyenin hem faydalarını hem de kokusunu ve lezzetini korumak için buharda pişirme tekniği, en ideal seçenektir.

Bezelyeleri soğuk su altında iyice yıkayın.

Yıkanan bezelyeleri metal bir süzgece veya buhar sepetine yerleştirin.

Süzgeci, altında sıcak su dolu bir tencerenin üzerine koyun (su bezelyelere kesinlikle değmemeli).

Tencerenin kapağını kapatıp, bezelyeler yumuşayana, ancak hala diri ve parlak yeşil kalacak şekilde 4 ila 6 dakika pişirin.

Hemen sade olarak veya üzerine zeytinyağı, limon gezdirerek servis edin.

Bezelye; salata, omlet, çırpılmış yumurta veya tart gibi pek çok yemeğin mükemmel bir tamamlayıcısı olabilir.