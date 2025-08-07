Sosyal medya platformu Telegram'da örgütlenen ve kendilerine "C7K" ile "C31K" adını veren çeteler, akılalmaz suçlara imza atıyor. Genç ve çocuk yaşta olduğu belirlenen kişiler her akşam belirli saatlerde hayvanlara işkenceler uygulayıp bu anları canlı yayında yayımlıyor.

Olaylar sadece hayvan zulmüyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda Türkiye’nin milli ve dini değerlerini hedef alıyor. Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı görüntüler paylaşılırken, şehit ailelerine yönelik ağır hakaretler içeren mesajlar da yayınlanıyor. Bu içerikler açık şekilde nefret suçu, dini değerlere hakaret ve terör propagandası niteliği taşıyor.

"KIZININ KAFASINI KESECEĞİZ"

Bununla da yetinmeyen grup üyeleri, silahlı görseller eşliğinde ailelere özel mesajlar göndererek "Kızının kafasını keseceğiz" gibi kan donduran tehditlerde bulunuyor.

Bu gruplar sadece bireysel suçlarla değil, aynı zamanda organize suç faaliyetleriyle de gündeme geliyor. Telegram üzerinden yasa dışı sorgu sistemleri ("panel" adı altında) satılıyor, kredi kartı dolandırıcılığı yapılıyor ve kişisel veriler ifşa ediliyor. Gruplar, suç ekonomisinin dijital ayağı haline gelmiş durumda.

YAŞLARI KÜÇÜK, SUÇLARI BÜYÜK

Çete üyelerinin büyük bir kısmı "suça sürüklenen çocuk" statüsünde. Sahte kimlikler, yurt dışı kaynaklı numaralar ve yaşlarının küçük olması, bu kişilerin yargıdan kolayca sıyrılmasına neden oluyor. Emniyet kaynaklarına göre, yaşadıkları "dokunulmazlık" algısı, suça yönelmelerinde etkili oluyor.

5 FARKLI İLDE BASKIN DÜZENLENDİ

Ocak 2024'te Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü bir operasyonda, C31K grubuna yönelik 5 farklı ilde baskın yapılmış, 5 şüpheli tutuklanmıştı. Aynı yıl Ekim ayında düzenlenen başka bir operasyonda ise grubun yöneticileri arasında yer aldığı iddia edilen "Hz. Ebu Cehil" ve "Arda Bateman" kullanıcı adlı E.K. ve A.T. gözaltına alındı. Ancak 17 yaşındaki E.K. ev hapsine, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAHTE KİMLİKLER... YABANCI NUMARALAR...

Yetkililerin aktardığına göre, çete üyelerinin büyük kısmı "suça sürüklenen çocuk" kategorisine giriyor. Sahte kimlikler, yabancı numaralar ve yaşlarının küçük olması sebebiyle yasal boşluklardan yararlanan bu şahıslar, kendilerini dokunulmaz zannederek korkunç eylemlerine devam ediyor.