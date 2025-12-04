Osmaniye'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi’nde seyir halinde olan sürücülerin kimlikleri öğrenilemeyen 27 HY 125 plakalı hafif ticari araç, 46 FE 830 plakalı ve 31 AT 080 plakalı otomobiller henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçlarda sıkışanlardan 1'i çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.