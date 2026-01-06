İstanbul Kadıköy Caddebostan Sahili’nde lodosun etkisiyle metrelerce yükselen dalgalara rağmen denize girmeye çalışan 3 kişinin yaşadığı olay pes dedirtti. 4 Ocak Pazar günü meydana gelen olayda, dalgalar tarafından savrulan kişiler kayalıklara çarparak yaralandı. Şiddetli lodos nedeniyle sahildeki dalgaların yer yer kayalıkların üzerine kadar yükseldiği sırada, denize girmekte ısrar eden 3 kişi bir anda kontrolünü kaybederek dev dalgaların etkisiyle kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. BACAKLARI KIRILDI İlk müdahaleleri sahilde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar bulunduğu, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayı gören bazı vatandaşlar, “Bu havada denize girilir mi? Dalgalar zaten uyarıyordu” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.