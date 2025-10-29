Cumhuriyetimizin 102. yılındayız. Türk'ün dünyaya meydan okuduğu ve işgale karşı destansı mücadelesiyle kazandığı Cumhuriyetin 102. yaşına girdi.

Cumhuriyet'in 102. yıl coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında okullarda, meydanlarda coşkuyla kutlanıyor.

İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yurttaşlar ellerinde şanlı Türk Bayrakları ile meydanlara çıktı.

BAĞDAT CADDESİ IŞIL IŞIL

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’inci kuruluş yılı İstanbul'da Bağdat Caddesi'ndeki fener alayı ile kutlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve yüz binler ellerinde Türk bayrakları ile fener alayına katıldı.

BEŞİKTAŞ'TA COŞKULU KALABALIK

Öte yandan Dolmabahçe’den Beşiktaş Barbaros Meydanı’na yapılan yürüyüşle kutlandı. Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman ve çok sayıda yurttaşın katıldığı yürüyüşte, “Hak, hukuk, adalet”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

BAŞKENT CUMHURİYET İLE BİRLEŞTİ

Sabah saatlerinde Ankara'da binlerce kişi, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüdü.

Cumhuriyet'in 102. yıl kutlamaları Ankara'da Birinci Meclis önünde başlayan fener alayı ile devam ediyor. Binlerce Ankaralı ile beraber Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da fener alayına katıldı.

İZMİR'DE CUMHURİYET COŞKUSU

Kutlamaların bir diğer adresi de İzmir oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı fener alayında İzmirli yurttaşlar "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları ile fener alayına katıldı.

Adana'da on binler "İlelebet Cumhuriyet" pankartı altında fener alayı düzenledi. Antalya'da yurttaşlar akşam saatlerinde fener alayında bir araya geldi.