Güney Afrika’nın St. Lucia kentindeki Cape Vidal Doğa Koruma Alanı’nda düzenlenen bir partide, 27 yaşındaki Nicolas Hohls için korku dolu anlara sahne oldu.

Olay, 30 Ağustos Cumartesi gecesi saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Gün boyu balıkçılık ve eğlencenin ardından çadırına çekilen Hohls, havalandırma için küçük bir aralık bırakarak uykuya daldı. Ancak kısa süre sonra çadıra giren iki sırtlangenç adama saldırdı.

HAYATTA KALMAK İÇİN SAVAŞTI

Saldırıda bir sırtlan Hohls’un bacağını, diğeri ise yüzünü ve başını ısırdı. Yaşadıklarını anlatan Hohls, “Ne olduğunu anladığımda içgüdüm devreye girdi. Hayatta kalmak için savaşmam gerektiğini biliyordum. Birinin gözlerine saldırdım, diğerinin boğazına elimi soktum. Tamamen adrenalinle hareket ettim” dedi. Mücadelenin yaklaşık 60 saniye sürdüğünü belirtti.

Çığlıkları duyan babası Colin Hohls hemen çadıra koştu. Oğlunu kanlar içinde bulan baba, onu hızla arabaya bindirerek Ballito Hastanesi’ne götürdü.

ELİ VE YÜZÜNE 30 DİKİŞ ATILDI

Nicolas Hohls’un başı, eli ve yanağına toplam 30 dikiş atıldı. Sol ayak bileği ve sağ uyluğunda derin yaralar oluşurken, kemiklerinde kırık olmadığı açıklandı. Doktorların tam iyileşme için yaklaşık bir ay süre öngördüğü, enfeksiyon belirtisi olmadığı ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediği belirtildi.