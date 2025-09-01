İstanbul Kadıköy’de Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Hizmet Birimi, Afet Toplanma Alanı da olan Şair Nefi Çocuk Parkı, Halı Sahalar, 300 Araçlık Açık Otopark ve afet istasyonlarının yer aldığı 11.775 m² büyüklüğündeki Caferağa Afet Koordinasyon Alanı, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından lüks bir konut sitesi yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştı.

Bu duruma tepki gösteren Gökan Zeybek'in X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"YAPTIM OLDU" anlayışından vazgeçin halkın nefes alanlarını, deprem toplanma alanlarını yağmalamaktan vazgeçin.

Elinizi çekin

Vakıflar Genel Müdürlüğü, her ne hikmetse Caferağa Deprem Toplanma Alanı’nı KONUT İMARIYLA SATIŞA ÇIKARDI.

Aklınızı, dimağınızı, zihniyetinizi artık değiştirin.

Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağı ve yerel yönetimlerin uyarılarına kulak verin. Çünkü burası sadece bir arazi değil:

İmar planı olmayan bir alan.

Arkeolojik ve kentsel sit alanı.

Tescilli ağaçların bulunduğu bir alan.

Muhtarlık binası, paramedik acil ambulans hizmeti, aile sağlık ocağı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait bir birim ve PTT alanı üzerinde yer alıyor.

Yetmezmiş gibi bir de bu bölge, 28 Eylül 2022’de “Kadıköy Geleneksel Çarşı ve Moda Kentsel ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edildi.

25 Kasım 2022’de de geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlendi.

Mevzuata göre bu alanda yeni bir uygulama yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın hazırlanıp onaylanması şart.

Daha ne olmalı durmanız için

BU AŞAMALAR TAMAMLANMADAN BÖLGEDE HERHANGİ BİR İNŞAAT VEYA İHALE YAPILAMAZ

BETON AÇGÖZLÜLÜĞÜNÜZE BİR SON VERİN.

Bir kere olsun milleti düşünün. Bu akıl almaz karardan geri dönün."