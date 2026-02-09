Yıllardır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Çağatay Ulusoy, uzun süre meslektaşı Duygu Sarışın ile yaşadığı ilişkiyle anılmıştı.
Ancak Kübra dizisi döneminde bu ilişkinin sona erdiği konuşulmuş, ardından Ulusoy'un dizideki partneri Aslıhan Malbora ile yakınlaştığı iddia edilmişti.
Bu dedikodular çok geçmeden gerçek çıktı. İkili, havalimanında tatil dönüşü birlikte görüntülenmişti.
Ardından Aslıhan Malbora'nın, doğum günü şerefine Çağatay Ulusoy'la birlikte gün batımında araba kullandıkları anlardan bir video paylaşması, ilişkilerini ilk kez sosyal medyaya taşıdıkları an olmuştu.
10 aydır birlikte olan sevgililer geçenlerde de Bulgaristan'a tatile gitmişti.
Aşk ve yoğun iş temposu arasında Çağatay Ulusoy önceki gün yakın arkadaşı Mali Şimşek ile Berfin Yaren Bilgin'in kız isteme törenine katıldı. Ünlü oyuncunun şapka taktığı görüldü.