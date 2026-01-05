Yıllardır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Çağatay Ulusoy, uzun süre meslektaşı Duygu Sarışın ile yaşadığı ilişkiyle anılmıştı.

Ancak Kübra dizisi döneminde bu ilişkinin sona erdiği konuşulmuş, ardından Ulusoy'un dizideki partneri Aslıhan Malbora ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Bu dedikodular çok geçmeden gerçek çıktı. İkili, havalimanında tatil dönüşü birlikte görüntülenmişti.

Ardından Aslıhan Malbora'nın, doğum günü şerefine Çağatay Ulusoy'la birlikte gün batımında araba kullandıkları anlardan bir video paylaşması, ilişkilerini ilk kez sosyal medyaya taşıdıkları an olmuştu.

10 aydır birlikte olan sevgililer yeni yılı da birlikte karşıladı. Arkadaşlarıyla beraber Bulgaristan'daki kayak merkezine gittiler. Karda romantizm yaşayan aşıklar, arkadaşlarıyla da yemekte bir araya gelip bol bol sohbet ettiler.

Baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli olan Ulusoy, geçen yaz Bulgaristan vatandaşlığı da almıştı.