Zaman bulduğu her fırsatta doğayla baş başa kalmayı tercih eden Çağatay Ulusoy, en büyük keyfi olan balık tutmaktan geri kalmıyor ve bu hobisini sosyal medyada da takipçileriyle paylaşıyor.

X'te @cagatayyfanclub isimli hesabın paylaştığı bir karede de oyuncunun bu hobisini karavanına taşıdığı görüldü.

Fotoğraflarda ahşap tavan detayları, mavi–beyaz renk paleti, deniz temalı dolap kapakları, tavandan sarkan balık ağları gibi birçok detay dikkat çekti.

"KARANLIĞIN VERDİĞİ HUZURU SEVİYORUM"

Çağatay Ulusoy daha önce verdiği bir röportajda, "Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.